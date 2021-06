Von Oliver Hochkeppel

Viel geht immer noch nicht, doch immerhin gut 30 Zuschauer dürfen wieder zu den (nach wie vor auch gestreamten) Konzerten in die Unterfahrt. Die wenigen haben im vergangenen Sommer schon mal Lärm gemacht wie 15o. Es schwingen also wieder die für den Jazz so unabdingbaren Energien durch den Raum.

Demnächst zum Beispiel beim Perkussionisten Biboul Darouiche, der zwar aus Kamerun stammt, aber seit vielen Jahren in Gröbenzell wohnt. Und der seit jeher Weltklasse abliefert, ob er nun mit Klaus Doldingers Passport oder mit seinen eigenen Bands auftritt. Diesmal kommt er mit seinem Quartett Bantu Jazz Connection in den Club, in dem er die afrikanischen Bantu-Rhythmen in den Jazz überführt. Auf ihn folgt tags darauf der junge Saxofonist und Flötist Maximilian Shaikh-Yousef mit seinem SH4IK Quartett, dessen inzwischen preisgekrönte Kompositionen wiederum von seiner Lieber zu arabischer Musik und klassischer Literatur beeinflusst sind. Apropos jung: Gerade erst 21 ist der sächsische Pianist Vincent Meissner, und doch gilt der bei Michael Wollny in Leipzig Studierende bereits als kommende Größe. Sogar das prominente Münchner Label Act hat ihn sich schon gegriffen, sodass Meissner mit seinem Trio jetzt in der Unterfahrt sein dort gerade erschienenes Debütalbum "Bewegtes Feld" vorstellen kann.

Bantu Jazz Connection, Fr., 18. Juni, SH4IK Quartett, Sa., 19. Juni, Vincent Meissner Trio, Mi., 23. Juni, 20.30 Uhr, Unterfahrt, info@unterfahrt.de