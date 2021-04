Hardcore-Fans kennen "Screamo" als eine Mischung aus Metal-Geschrei und der Musikrichtung "Emo". Die Screamo-Band Oakhands lädt an diesem Freitag, 9. April, für 20 Uhr zum Gig auf der Streaming-Seite des Milla Club. Von ihren Fans und auch von der Kritik wird das Quintett dafür gelobt, den für Einsteiger ungewohnten Hardcore-Sound salonfähig gemacht zu haben. Der zarte Umgang mit den harten Tönen hat die Aufmerksamkeit des szenebekannten Plattenlabels "This Charming Man Records" auf die Münchner Jungs gelenkt. Dort erscheint am 24. April ihr Debüt-Album "The Shadow of Your Guard Receding". Den Link zur Show im virtuellen Milla-Club gibt es hier: www.milla-club.de/konzert-oaklands-telemilla.