9. August 2019, 21:45 Uhr Isarvorstadt Das "Sub" feiert seinen 33. Geburtstag

Das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München "Sub" feiert seinen 33. Geburtstag mit einem Straßenfest an diesem Samstag, 10. August. Verschiedene Künstler sowie der israelische DJ Oren Marzam legen zwischen 13 und 24 Uhr auf. Die Veranstalter erwarten etwa 25 000 Besucherinnen und Besucher. Im Anschluss an das Straßenfest an der Hans-Sachs- und der Ickstattstraße findet von 23 Uhr an die offizielle Party im Blitz Club auf der Museumsinsel statt.