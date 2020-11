Die P+R Park & Ride GmbH hat am Dienstag eine neue Anwohnergarage an der Ruppertstraße eröffnet. Die Garage befindet sich im Neubau des an der Ruppertstraße gelegenen Kompetenzzentrums für Erziehungsberufe. Schon zu Betriebsbeginn sind alle 50 Stellplätze, darunter vier Stellplätze für Elektrofahrzeuge, vermietet. Die Vermietung erfolgt nach den städtischen Vergabekriterien für Anwohnergaragen vorrangig an Anwohnerinnen und Anwohner, die in einem Umkreis von rund 400 Metern wohnen. Bevorzugt werden Personen, die über ein reines Batterieelektrofahrzeug verfügen. Mit der neuen Garage, deren Einfahrt sich eigentlich an der Tumblingerstraße 62 befindet, hat die P+R GmbH im Auftrag der Stadt bereits ihre neunte Anwohnergarage eröffnet. Damit bewirtschaftet das Unternehmen nunmehr circa 1500 Stellplätze, darunter Stellplätze etwa in der automatischen Garage an der Donnersbergerstraße und der Tiefgarage am Josephsplatz.