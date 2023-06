Eine Hündin ist nach einem Wohnungsbrand in München verstorben.

Bei einem Wohnungsbrand in der Münchner Lindwurmstraße in der Nähe des Goetheplatzes ist ein geschätzt sechsstelliger Schaden entstanden und ein Hund gestorben. Zudem wurden vier Menschen verletzt. Feuerwehrangaben vom Dienstag zufolge bemerkte der 56-jährige Wohnungsinhaber den Brand, als er mit seiner Freundin am Montagabend nach Hause kam. Er habe noch vergeblich versucht, seine Hündin aus der Wohnung zu retten.

Er sowie drei Frauen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen in Krankenhäuser. Die Zwergspitzhündin wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht, wo das Tier an einer Rauchvergiftung starb, wie es weiter hieß. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar. Alle zehn Wohnungen waren zunächst unbewohnbar.