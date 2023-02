Zum Ende des Wintersemesters wurde Sebastian Tröger, 36, als Professor an die Akademie der Bildenden Künste München berufen. Er leitet die Klasse für Intermediale Kunst und Kunstpädagogik in der Nachfolge von Albert Hien. Trögers künstlerisches Werk zeichnet sich durch das Wechselspiel von praktischem und konzeptuellem Arbeiten aus. Er kombiniert Bild, Objekt, Sound und Text. Seine Arbeiten sind in zahlreichen Sammlungen vertreten. Zuletzt leitete er die Werkstatt für Malerei an der Akademie Nürnberg und war dort Lehrbeauftragter für Medienkunst Sound. Davor war er fünf Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Museen der Stadt Nürnberg.