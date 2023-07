Mehr als 30 Grad im Schatten und das Eis schmilzt, bevor man der Kioskbetreiberin überhaupt die Münzen dafür in die Hand gedrückt hat: In München ist der Sommer längst angekommen. Aber in den vergangenen Tagen lehnt er sich für manch einen dann doch etwas zu weit aus dem Fenster. Was fällt dem ein, dauerhaft so heiß zu sein? Wo bleibt die Abkühlung?

Die muss man sich dann wohl selbst organisieren. Zum Beispiel an der (immer noch) kühlen Isar oder an einem Brunnen in der Innenstadt. Zur Not tut es auch die heimische Dusche - Hauptsache Wasser, in das man Hände, Füße, Arme eintauchen kann. Wasser sollte man dieser Tage übrigens besonders viel zu sich nehmen, so rät es die Bundesärztekammer, besonders ältere und kranke Menschen sollten darauf achten, genug zu trinken. Ansonsten gilt es, den Kopf vor der Sonne zu schützen, lieber in den Morgen- und Abendstunden rausgehen, Sonnenschutz auftragen und am besten im Schatten bleiben.

Dafür reicht es in dieser wunderbaren Stadt ja, einfach vom Isarufer in die Auen zu laufen - und schon ist man unter den riesigen Baumkronen im kühlen, rettenden Schatten. Vogelgezwitscher inklusive.