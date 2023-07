"Mensch Prantl" heißt das neue Buch von Heribert Prantl, und man ahnt nicht, sondern weiß angesichts dieses Titels: Hier soll es bewusst menscheln. Der Jurist, Autor zahlreicher Bücher und vielfach ausgezeichnete Journalist, der 25 Jahre lang das Ressort Innenpolitik der SZ leitete sowie bis 2019 Mitglied der Chefredaktion war, wird in diesen Tagen 70 Jahre alt. In einem "autobiografischen Kalendarium" hält er Rückschau: "Dieses Buch mischt Plaudereien, Launiges und Ernsthaftes; es erzählt Dinge, die mich geprägt haben", so kündigt er selbst das im Verlag Langen Müller erschienene Buch an.

Mehr dazu wird Prantl an diesem Donnerstag im Salon Luitpold sagen, im Gespräch mit Rudolf Neumaier, ehemals SZ-Redakteur und heute Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Und wenn man den Buchtitel "Mensch Prantl" noch etwas anders deuten möchte, so wird in diesem Gespräch auch Selbstironie nicht fehlen.

Heribert Prantl im Gespräch, Donnerstag, 27. Juli, 19 Uhr, Salon Luitpold, Brienner Straße 11, Eintritt frei, www.eventbrite.de/o/salon-luitpold-15742816681, Anmeldung unter https://bit.ly/3DdYYJU