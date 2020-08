Nimm einen spannenden Krimi mit, bring ein nettes Bilderbuch - das geht jetzt auch am Genoveva-Schauer-Platz in Haidhausen. An dem Platz an der Ecke Stein-, Milch- und Sedanstraße haben der Verein Aktiv für interkulturellen Austausch (AKA) und der örtliche Bezirksausschuss einen Bücherschrank aufgestellt. Er soll nicht nur Lesefutter bereithalten, sondern auch ein Treffpunkt werden, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Außerdem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AKA-Integrationskurse dort Lesematerial finden und so ihr Deutsch verbessern können. Betreut wird der Bücherschrank von Ehrenamtlichen. Wer daran mitwirken will, kann sich unter info@aka-muenchen.de oder Telefon 48 45 42 melden.