Was verbirgt sich hinter einer Kunsttherapie oder der sogenannten Feldenkrais-Methode? Ein Tag der offenen Tür im Klinikum rechts der Isar an der Ismaninger Straße 22 soll Besuchern zeigen, wie es hinter den Kulissen einer Psychosomatischen Klinik zugeht. Interessenten können am Freitag, 15. November, von 14 bis 18 Uhr die Räumlichkeiten des Hörsaals D und der Station N 1a begutachten und sich ein Bild von der Arbeit im Klinikum machen. Einzel- und Spezialtherapeuten stellen sich allen Fragen, wer möchte, kann zudem an einem Workshop oder einem Schnupperkurs teilnehmen.