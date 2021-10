Aus gesundheitlichen Gründen tritt die Stadtvorsitzende nach nur einem Jahr beim Parteitag im November nicht mehr zur Wiederwahl an. Eine neue Kandidatin steht offenbar bereit.

Die Münchner Grünen müssen auf dem nächsten Stadtparteitag Ende November eine neue Vorsitzende wählen. Ursula Harper, die erst seit Herbst 2020 die Partei in einer Doppelspitze gemeinsam mit Joel Keilhauer führt, teilte am Freitag mit, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. Sie bedauere diesen Schritt sehr, sagte die 54-Jährige und betonte das gute Verhältnis zur Partei und ihrem Amtskollegen Keilhauer, der erneut antreten wird. Aus Parteikreisen ist zu hören, dass Maria Wißmiller, die derzeit als Referentin im Büro das Landtagsabgeordneten Christian Hierneis arbeitet, beim Parteitag Ende November als Nachfolgerin von Harper kandidieren will.

Ursula Harper war erst im September des vergangenen Jahres mit 172 von 217 Stimmen zur Vorsitzenden gewählt worden. Sie hatte sich damit deutlich gegen ihre einzige Konkurrentin Kornelia Wagner durchgesetzt. Gemeinsam mit Joel Keilhauer löste sie damals die Doppelspitze Gülseren Demirel und Dominik Krause ab und führte die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Die geborene Münchnerin Harper arbeitet als freiberufliche Grafikerin. Zudem illustriert sie Bücher mit Schwerpunkt Kinderbücher und Tiere. Den Grünen gehört sie seit 2017 an.