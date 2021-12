Von Joachim Mölter

Beim Begriff "Kap-Klippschliefer" muss man aufpassen, sich nicht zu verhaspeln, wenn man ihn ausspricht. Die Gefahr, dass daraus ein Klapp-Kippschläfer wird oder ein Klipp-Klappschalter, ist nicht zu unterschätzen. Und bevor jetzt jemand im Internet googeln will, wer oder was ein Kap-Klippschliefer ist: Es handelt sich um ein possierliches Tier, dem Meerschweinchen ähnlich und vor allem in Zentralafrika zu finden. Kap-Klippschliefer gelten als gesellige Genossen, was wohl auch der Grund ist, dass man sie im Tierpark Hellabrunn nun in eine Art Wohngemeinschaft gesteckt hat. Gemeinsam mit den Blaumaulmeerkatzen sowie einem Nördlichen Hornraben namens Lisa-Marie leben die Kap-Klippschliefer nun im Urwaldhaus, in einer Art Dreier-WG.

Und bevor jemand googelt, was Blaumaulmeerkatzen sind: Die gehören nicht zur Familie der Katzen, wie der Name vermuten ließe, sondern zur Überfamilie der geschwänzten Altweltaffen. Auch die Blaumaulmeerkatzen haben ihre Heimat im Herzen Afrikas, ihr natürlicher Lebensraum sind tropische Regenwälder. Das trifft sich insofern gut, als dass es dadurch im Urwaldhaus keinen Streit gibt, wie ihn Menschen häufig um das schönste Zimmer austragen. Die Kap-Klippschliefer fühlen sich am wohlsten auf Felsen, der ebenfalls aus Afrika stammende Nördliche Hornrabe bevorzugt trockene Savannen.

"Es läuft alles ganz harmonisch", meldete der Tierpark unlängst nach der "geglückten Vergesellschaftung". Das muntere Zusammenleben der diversen Spezies "steigert auch die Attraktivität für unsere Besucher", glaubt Carsten Zehrer, der zoologische Leiter in Hellabrunn, "weil in der Anlage einfach mehr los ist".

Was kann die WG der Tiere den Besuchern nun zeigen? Was können die Menschen von ihr lernen? Das kommt natürlich auf die Perspektive an: Einige werden die WG sicher als Omen sehen, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann mit den steigenden Grundstückspreisen in München, wenn jetzt schon die Tiere in Hellabrunn zusammenziehen müssen. Andere werden ein Beispiel für alternative Lebensformen erkennen, wieder andere ein Vorbild für die Integration diverser Lebewesen: Beim Nördlichen Hornraben Lisa-Marie handelt es sich ja nicht, wie der Name vermuten ließe, um ein Weibchen, sondern um ein Männchen. Man kann sich aber auch einfach an der Erkenntnis erfreuen, dass selbst in diesen Zeiten ein friedliches Miteinander möglich ist.