Die Pop-up-Bühne des Kreisjugendrings München-Stadt (KJR) zieht weiter von Jugendzentrum zu Jugendzentrum. An diesem Freitag, 4. September, steht sie beim Jugendtreff Fezi am Wettersteinplatz. Das Abendprogramm "Emotions 2.0" richtet sich an Jugendliche von 16 Jahren an. Von 17 bis 22 Uhr sind mehrere Münchner Hip-Hop-Größen am Start. Unter anderem legt an der Fromundstraße 1 DJ Hot auf, der auch Musikvideos für Stars wie Shindy oder Luciano produziert. Das Hygienekonzept erlaubt maximal 70 Besucher. Daher sollten sich die Jugendlichen per Mail fezi-wetterstein@kjr-m.de oder unter Telefon 692 01 73 anmelden.