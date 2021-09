Der "Ois Giasing-Kultursommer 2021" soll sowohl Musikern, die von der Pandemie betroffen sind, Raum für Auftritte geben, als auch den Schaulustigen ein Kulturereignis bereiten. In diesem Zusammenhang finden im September freitags Konzerte in Giesing statt. Den Auftakt macht das bayerische Duo "Straubinger & Himpsl" am Freitag, 3. September, um 19 Uhr im Kronepark. An den darauffolgenden Freitagen spielen "Rocket Freudental" am Freitag, 10. September, am Giesinger Grünspitz sowie die griechische Gruppe "Pnema" am Freitag, 17. September, im Kronepark. Es folgen Auftritte von "INGA" und "Das Hobos" am Freitag, 17. September, am Giesinger Bahnhof und "Textor & Renz" am Freitag, 24. September, am Grünspitz. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Tickets können für einen Euro etwa an den Kiosken am Grünspitz und am Nockherberg oder an der Abendkasse erworben werden.