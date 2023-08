Der Gasteig HP8 lädt ein in die Isarphilharmonie zu einem Mitmachprojekt für alle.

Wo sonst in der Isarphilharmonie Stars und große Orchester auf der Bühne musizieren, heißt es nun "Bühne frei!" für alle. Menschen im Alter von 12 bis 85 Jahren haben sich für das Format beworben, um zu tanzen, zu singen, zu lesen, zu musizieren - nahezu alles ist erlaubt. Jetzt wurden die 40 Slots vergeben. Vom 31. August bis zum 2. September sind Bekannte und Familie als Publikum zugelassen. Am Sonntag, 3. September, aber können alle live dabei sein, wenn Träume wahr werden. Der Eintritt zu diesem Überraschungstag in der Isarphilharmonie ist frei.