Die Gärtnerplatz-Jugend zeigt "Emma 2.0".

Vor zwei Jahren gelang Autumn de Wilde mit ihrem Regiedebüt "Emma" eine sehr originalgetreue Umsetzung von Jane Austens Romanklassiker aus dem frühen 19. Jahrhundert - mit Anya Taylor-Joy in der Titelrolle brachte sie Witz und Romantik wunderbar in Einklang. Auch die Gärtnerplatz-Jugend hat sich mit diesem Jane-Austen-Roman beschäftigt. Das Ergebnis "Emma 2.0" hat am 12. Mai im Gärtnerplatztheater Premiere. Die Arbeit der musiktheaterbegeisterten Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren begann im Januar diesen Jahres unter der Leitung von Susanne Schemschies mit einer Schreibwerkstatt. In Kleingruppen beschäftigten sie sich mit Fragen wie "Was würde Emma im 21. Jahrhundert in München tun?", "Was passiert, wenn jemand mit Emma den Platz tauscht?" und "Wie wäre es, in der Regency-Ära zu leben?". Die Antworten bringen sie nun in einer ganz eigenen Produktion auf die Studiobühne.

Emma 2.0, Premiere 12. Mai, 19.30 Uhr, Studiobühne, Gärtnerplatztheater, www.gaertnerplatztheater.de