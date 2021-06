Von David Wünschel

Wo sich früher bis zu 150 Fans drängten, ist an diesem Nachmittag nur eine einzige Frau zu Gast. Im "Stadion an der Schleißheimer Straße" läuft Ukraine gegen Nordmazedonien. Großen Andrang hat Holger Britzius, der Chef, sowieso nicht erwartet. Trotzdem hat er extra für diese Begegnung aufgesperrt; sein Stadion ist kein Stadion, sondern eine in München weltberühmte Fußballkneipe. Britzius, 45, zeigt alle Spiele der Europameisterschaft, selbst wenn es sich nicht immer rechnet. "Ehrensache", sagt er.

In den vergangenen Wochen durften fast überall im Land Wirtinnen und Wirte wieder öffnen. Viele hoffen, dass sie durch die EM die verpassten Einnahmen aus den vergangenen Monaten zumindest teilweise wieder reinholen können. Doch das Beispiel von Britzius zeigt, wie schwierig das ist. Etwa 65 Gäste darf er bewirten; er hätte für mehr als doppelt so viele Platz. Hinzu kommen Personalprobleme: Viele Aushilfen haben mittlerweile andere Jobs gefunden, sie sind verloren für seine Branche. Und bei warmem Wetter gehen die Leute lieber in den Biergarten als in eine Kneipe; oder zumindest in solche, bei denen man draußen sitzen kann. Weil aber Britzius nur Plätze im Inneren hat und alle strikt auf ihren Plätzen bleiben müssen, kommt wenig Stimmung auf. Früher hat der Wirt gemeinsam mit seinen Gästen die Aufstellungen geschmettert. Beim Spiel gegen Frankreich hat er sie gebeten, die Namen nur zu murmeln. "Wie in der Kirche", sagt er.

In den vergangenen Monaten hat Britzius erfahren, wie es sich anfühlt, arbeitslos zu sein. Durch Spenden von Stammgästen, "in fünfstelliger Höhe", blieb sein Stadion am Leben. Über dem Eingang hängt jetzt eine Tafel mit den Namen von weit mehr als 100 Spendern, den Rettern. Seit 2006 betreibt er sie, früher hieß die Kneipe in diesen Räumen "Vollmond"; als sie schloss, übernahm Britzius sie, benannte sie um und entwarf ein Konzept: Der Wirt begrüßt alle Gäste persönlich, die Kellner notieren die Getränke auf Bierdeckeln, und an der Wand hängt das Bayern-Trikot neben dem von Sechzig, außerdem sind da Schals und Wimpel von allen nur möglichen Klubs. Fußball ist ja oft eine verbissene Veranstaltung, aber dieses Stadion soll eine Heimat nicht für Ultras sein, sondern für Fans, für all jene, denen es nicht um Rivalität, sondern ums gemeinsame Fußballschauen geht. In 15 Jahren gab es noch nie eine Schlägerei. "Darauf bin ich wirklich stolz", sagt Britzius.

Vor etwa zwei Wochen durfte er wieder aufsperren. Einerseits schön für ihn, als Wirt. Aber man ist ja auch Privatmensch und Staatsbürger, und als solchem ist ihm die Entscheidung der bayerischen Landesregierung suspekt, die Corona-Regeln pünktlich zur EM dramatisch zu lockern. "Ich finde es verlogen, weil du ganz genau weißt, dass hier ohne die EM nicht geöffnet worden wäre." Niemand könne ihm erzählen, dass mit dem Virus plötzlich alles super sei. "Da hat sich jemand für die Uefa gebückt, und das ist nicht okay." Sein Glück, sein Vorteil sind: der Stadion-Double-Burger für 11,90 Euro, oder das Schnitzel "Calli", für 12,20 Euro - er hat eine Küche, kann also Essen anbieten, nur deshalb darf er öffnen. "Und die Kneipen und Bars dürfen nicht." Obwohl sie dasselbe Hygienekonzept hätten wie er: Hände waschen vorm Hinsetzen, Zettel ausfüllen; der Wirt weist allen die Plätze zu, und es gilt die Regel: "Laufwege beachten und nicht abseits der Tische aufhalten!" Immerhin, auch beim Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstag hat das geklappt; an diesem Samstagabend, bei der Partie gegen Portugal, soll es nicht anders sein; selbst wenn Mats Hummels ins gegnerische Tor trifft.

Finanziell geht die Rechnung bisher auf. Nach der ersten EM-Woche verzeichnet Britzius ein kleines Plus. Die Umsätze sind zwar niedrig, bei maximal 65 Gästen. Aber diejenigen, die reindürfen, geben ordentlich Trinkgeld.