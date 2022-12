In der Weihnachtszeit steigt die Gefahr für psychische Belastungen - egal ob Liebeskummer, Einsamkeit oder Erkrankung. Eine niederschwellige Anlaufstelle ist da das Telefon des Krisendienstes Oberbayern. Ein Gespräch mit Gebietskoordinatorin Birgit Linsel.

Interview von Florian J. Haamann, Fürstenfeldbruck

Gerade in der Weihnachtszeit sehnen sich viele Menschen danach, ihre Sorgen zumindest für ein paar Tage auszublenden und eine schöne Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Und doch können die Tage um den Jahreswechsel auch die Psyche belasten und Menschen in emotionale Krisen stürzen. In solchen Fällen hilft ein Anruf beim telefonischen Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, egal ob kleine Sorgen oder große Belastung.