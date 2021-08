Von Erich C. Setzwein, Unterschweinbach

Der Rucksack liegt halb gepackt im Flur. Es zieht sie wieder hinaus. Raus in die Natur, in den Wald. Nicht, dass Christina Zacherl die Decke auf den Kopf fiele. "Ich bin einfach gerne draußen", sagt die 30 Jahre alte Naturpädagogin. Als sie das sagt, sitzt sie in ihrer Küche am Tisch, von dem aus sie bequem zur Arbeitsplatte hinübergreifen kann. Den Tisch, die Arbeitsplatte, die Schränke und Regale, die Holzvertäfelung an der Wand und die Holzdecke, den Eichenboden und die vielen anderen Kleinigkeiten in ihrem kleinen Haus am Rande von Unterschweinbach - fast alles hat sie selbst hergestellt und eingebaut. Alles ist irgendwie in Reichweite, die Wege sind nicht weit, und doch ist alles drin in ihrem Tiny-Haus.