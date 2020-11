Von Laura Wiedemann

Detailansicht öffnen Das Festival "Sound of Munich Now" findet 2020 online statt. 20 Tage, 20 Bands. Den Anfang machen Youth Okay. (Foto: Bastian Scholl)

Daniel Fahrländer fand schon als Kind zur Musik. Zumindest nannte er es Musik, seine Mutter war sich da nicht immer so sicher: Daniel spielte am liebsten seine Blechtrommel. Als er in der Schule dann Schlagzeug lernen wollte, machte sie ihm einen Gegenvorschlag: "Wie wäre es mit Gitarre?" Obwohl die Gitarre nicht seine erste Wahl war, sei er sofort verliebt gewesen in dieses Instrument. Damals spielte er mit seiner Oma, heute ist er Sänger und Gitarrist der Band Youth Okay. Bassist Jakob von Andrian spielte während der Schulzeit Contrabass. "Erst später bin ich in den Punkrock abgedriftet", sagt Jakob, "und bei Naked Superhero gelandet". So hießen Youth Okay früher. In dieser Besetzung spielten sie 2014 auch ihren ersten Festivalauftritt beim Chiemsee Reggae Summer. "Wir haben uns gefühlt wie Könige", sagt Daniel, "und natürlich ein Foto vor der Hauptbühne gemacht, obwohl wir auf der kleinen Openstage aufgetreten sind". Seitdem hat sich viel verändert. Neuer Name, neue Musik. Auf ihrem zweiten Album, an dem sie gerade arbeiten, wollen Youth Okay sich mit diesem Wandel auseinandersetzen.