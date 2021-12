Der Traum von der großen Leinwand - für 14 ambitionierte Filmemacher wird er wahr: Beim "Zuschauerkino" im Filmmuseum München flimmern Kurzfilme über die Leinwand, die die Besucher eingereicht haben. 14 Miniaturen mit einer Gesamtdauer von 80 Minuten sind am Donnerstag, 9. Dezember, zu sehen. Ausgewählt vom Förderverein Münchner Filmzentrum (MFZ), sollen die Beiträge eine Vielfalt an Sujets, Formen und Inhalten widerspiegeln. Ein großes Thema neben Naturfilmen ist die Pandemie, die mal künstlerisch, mal poetisch, dann wieder performativ aufgegriffen wird. Das formale Spektrum reicht von Dokus und Spielfilmen bis zu Musik- und Handy-Videos. Der Kurzfilmabend findet unter 2-G-plus-Bestimmungen statt. Idún Zillmann (MFZ) und Christoph Michel (Filmmuseum) moderieren. Von 10. bis 31. Dezember werden die Kurzfilme auch online zu sehen sein: unter www.vimeo.com/filmmuseummuenchen.

Zuschauerkino, Do., 9. Dez., 19 Uhr, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, Karten nur an der Abendkasse, 2 G plus