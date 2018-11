4. November 2018, 15:35 Uhr Riem Rentner stirbt bei Wohnungsbrand

Der 62-Jährige hatte offenbar im Bett geraucht. Die Feuerwehr fand ihn neben der Wohnungstür. Auch in Moosach hat es gebrannt.

Ein 62-jähriger Rentner ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Brand in seiner Wohnung in Riem ums Leben gekommen. Offenbar hatte er den Brand selbst ausgelöst, weil er im Bett geraucht hatte.

Eine Bewohnerin des Hauses an der Mittbacher Straße bemerkte gegen 5.15 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung. Als sie ihren Nachbarn herausklingeln wollte, der aber nicht öffnete, rief sie die Feuerwehr. Die konnte gleich in die Wohnung gehen, noch war nichts verraucht.

Den pflegebedürftigen Bewohner fanden die Einsatzkräfte schwer verletzt zwei Meter neben der Eingangstür. Obwohl ein Notarzt sofort mit der Wiederbelebung begann, starb der Mann kurze Zeit später. Erste Ermittlungen ergaben, dass er wohl im Bett geraucht hatte und dadurch der Brand entstanden war. Das Feuer konnte schließlich durch das Fenster des Schlafzimmers gelöscht werden. An der Wohnung entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Ähnlich hoch war der Schaden, der am Mittwoch im dritten Stock eines Moosacher Hauses entstand: Eine Passantin bemerkte Rauch, der aus einem gesprungenen Fenster quoll. Die Feuerwehr löschte auch hier, die 41-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Weil Wohn- und Esszimmer ausbrannten, ist die Wohnung derzeit nicht benutzbar. Als Ursache des Feuers wird ein defektes Kabel in der Wand angenommen, von dem aus sich der Brand ausbreitete.