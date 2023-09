Das Festival "Sound of Munich Now" kehrt am 11. November auf die Bühne im Feierwerk zurück - an dem Videoformat wird dennoch festgehalten.

Von Leonore Winkler

München feiert Musik. Und am 11. November feiert das "Sound Of Munich Now" nicht nur Münchens aktuelle Talente - es feiert auch die Rückkehr ins Analoge. Nachdem das Feierwerk und die Süddeutsche Zeitung, die das Festival "Sound Of Munich Now" veranstalten, die vergangenen drei Jahre eine digitale Bühne geboten haben, geht es nun zurück in die Konzerthalle. Das "Sound of Munich Now" gibt es also wieder mit Bass in der Brust und Jubel in den Ohren. Dabei lief das Digitalfestival die ersten zwei Pandemiejahre so gut, dass es im vergangenen Jahr gleich noch einmal online stattfand. Denn während in die Hansa39 um die 500 Personen passen, gibt es Online keine Obergrenze - und das machte sich in den Digitaljahren bemerkbar. Der Youtube-Kanal hat fast 116000 Aufrufe. Das Erfolgsrezept: Die Videografen Bernhard Schinn und Marcel Chylla nahmen ansprechende Videos von den Auftritten auf, die einem Musikvideo glichen.

In diesem Jahr soll es nun beides geben: Das Live-Gefühl in der Konzerthalle und professionelle Videoaufnahmen für die Ewigkeit. Gründe zu feiern gibt es schließlich genug. Denn das Festival hat auch Geburtstag. In diesem Jahr treten zum 15. Mal Musikerinnen und Musiker in der Konzerthalle Hansa39 auf.

Jetzt ist das Line-up für dieses Jahr bekannt - und das ist vielfältig: Musikalisch wird von Deutschpop über Indie, Rap und Metal alles bis zu Electro und Rock geboten. Einige Gesichter sind der einen oder dem anderen Festivalbesuchenden schon bekannt. Aus den drei digitalen Festivals spielen ausgewählte Bands nun auch vor Live-Publikum. Gündalein (Rap), Malva (Chanson/Indie-Pop) und Rosa Blut (Alternative) etwa treten zum zweiten Mal auf. Unter den Newcomern sind FREAK (Future Punk) und Raketenumschau (Rock).

Vervollständigt wird das Programm durch Blushy AM, Cosima Kiby, Daisy Dreams, DEVADO, Ellereve, Fahrlænd, Fliegende Haie, FRAUENSTRASSE, INLIER, Kokonelle, Ogaro Ensemble, Packed Rich, Sonofold, WILDES und Wonuola.

Sound Of Munich Now-Festival, Sa., 11. November, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Eintritt frei, Feierwerkgelände, Hansastraße 39.