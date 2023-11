"Stark, eifrig, auch wohl bös' und zornig und finster" - so hat Felix Mendelssohn-Bartholdy die Figur des Propheten Elias einmal in einem Brief charakterisiert. Dass er Elias nicht als Heiligen darstellt, zu dem man aufschaut, sondern als jemanden aus Fleisch und Blut, der auch mal zweifelt und durch Gott wieder auf den rechten Weg kommt, ist womöglich ein Grund, warum sein 1846 entstandenes Oratorium so erfolgreich wurde - große Chöre, dramatische Musik und gleich drei Wundererzählungen begeistern das Konzertpublikum bis heute.