Die geplante Asphaltierung des General-Kalb-Wegs hat in der früheren Amisiedlung einen lauten Protestschrei ausgelöst. Und der ist offenbar auch im Rathaus gehört worden: Die CSU-Stadtratsfraktion fordert in einem Antrag das Baureferat auf, den Ausbau des Wegs in dieser Form sofort zu stoppen und entsprechend dem Willen des Bezirksausschusses (BA) 17 sowie der Bürgerinnen und Bürger am Ort auszuführen. Zur Begründung heißt es, dass der BA 17 im Juli 2019 einer ordnungsgemäßen Sanierung zugestimmt habe. Dazu sollte eine versickerungsfähige Oberfläche aufgebracht werden. Zudem solle der Weg barrierefrei gestaltet sein, sodass eine Nutzung mit Rollatoren, Rollstühlen und Fahrrädern ermöglicht werde. Von einer Asphaltierung war in der ursprünglichen Planung hingegen keine Rede. Die CSU will nun wissen, wie es zur Entscheidung kam, den Weg zu asphaltieren.