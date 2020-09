Fahrräder und Parfüm sind grundsätzlich sehr unterschiedliche Handelswaren. Als Diebesgut sind sie offenbar aber gleichermaßen gefragt. Am Freitagabend stoppte die Polizei in Moosach einen Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen, der auf einem Anhänger mehrere Fahrräder geladen hatte. Die Insassen zwischen 22 und 32 Jahren machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Räder. Außerdem fand die Polizei diverse Parfümflaschen in Originalverpackung mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Weder hatten die Männer eine Erklärung für den großen Vorrat an Duftwässern, noch konnten sie Kaufbelege vorweisen. Alle drei wurden festgenommen, ebenso ein vierter Komplize, der sich in einem Hotel aufhielt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl ein, ein Richter erließ Haftbefehl.