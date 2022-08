Der Schweizer Singer-Songwriter Faber liebt den Kontakt mit seinem Publikum und spielt drei Konzerte in der Tonhalle.

Live-Alben sind ganz besondere Zeugnisse der Musikgeschichte. Gleichwohl auch deren Aufnahmen nicht selten überarbeitet werden, dokumentieren sie die Begegnung der Musiker mit ihren Fans. In der Corona-bedingten Abstinenz von Konzerten erinnerten Live-Alben zudem daran, dass das eigentliche Musikgeschehen bei allem Respekt vor großartigen Studioalben auf der Bühne stattfindet. Möglicherweise war es darum auch jene Abstinenz, die den Schweizer Singer-Songwriter Faber dazu bewegt hat, mit einem Live-Album sein Werk zu präsentieren. "Orpheum" heißt Fabers Live-Manifest, das am 26. August erscheint. Mit einer Live-Version von "Tausendfrankenlang" ist bereits die vierte Singleauskopplung daraus erschienen. So die Setlisten seiner Münchner Konzerte nächste Woche der Trackliste des Live-Albums folgen, erwartet die Zuschauer neben bekannten und gecoverten auch einige neue Songs. Im Vorprogramm besingt der aus Dresden stammende Wahl-Wiener Ansa Sauermann seine Liebe zum Kontrollverlust, wie er sie auf seinem zweiten Album "Trümmerlotte" unter anderen mit der Voodoo Jürgens-Band eingespielt hatte.

Faber, Di., 23., Mi., 24., und Do., 25. Aug., 20 Uhr, Tonhalle