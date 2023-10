Wenn sein neues Album ein Soundtrack wäre, dann würde es zu einem Roadmovie passen, davon ist Carsten Meyer überzeugt. "Eine Autofahrt durch eine schöne Landschaft, vielleicht von Kroatien nach Spanien, die Mittelmeerküste entlang - natürlich in einem schönen, alten Citroën", imaginiert der Film- wie Bühnenkomponist, Entertainer und Musiker. Nach einer 25 Jahre langen Pause veröffentlichte Meyer mit seinem Alter Ego "Erobique" nun seine zweite Platte "No. 2".

Die lange Durststrecke lässt sich mit seiner Leidenschaft für die Spontaneität begründen. Denn Erobique zieht seine Songs üblicherweise vor jubelnder, tanzender Menge aus dem Hut, anstatt sie allein im Studio zu produzieren. Das ist spätestens nach seinem beliebtesten Hit, dem improvisierten Live-Dauerbrenner "Urlaub in Italien", klar. Neben seiner Solokarriere arbeitete er zudem an anderen musikalischen Werken: Zum Beispiel komponierte er die Titelmusik der preisgekrönten TV-Serie "Der Tatortreiniger".

Insgesamt 13 neue Lieder auf der Platte "No. 2" erinnern nun wahrlich an eine lange, verträumte Autofahrt mit den besten Freunden, an warme Sommerluft und Sorglosigkeit. Sie begleitet einen auf eine Reise durch die grenzenlosen Weiten der Musikgenres, von House zu Boogie, über Italodisco, Groove, Indie-Pop, R'n'B bis hin zu Funk und präsentiert eine Soundcollage der vergangenen Jahre. Denn eigene Songs schlummerten jahrelang in Erobiques Archiv, bevor er sie für sein neues Album entstaubte. So auch der älteste Albumsong "Italotape" aus dem Jahr 2003, dessen geschmeidiger Keyboard Groove zum Mitwippen verführt.

Er ist nur ein Teil der bunten Tüte musikalischer Freude, die vielseitiger nicht sein könnte. Das jüngste Stück der Platte, "Ravedave", klingt ebenso banal wie genial und vereint einprägsame Loops mit wuchtigem Bass. Eine Heimorgel, die Meyer mal auf dem Flohmarkt gekauft hat, spielt das Grundriff, aus dem der Berliner Produzent Siriusmo einen knackigen Beat bastelte. Den witzelnden Songtext "Komm', wir gehen auf den Rave, Dave" widmete Erobique einer Alltagssituation: "Ich habe einen Nachbar, der heißt Dave, und den wollte ich mal auf einen Rave mitnehmen. Im Song habe ich einfach drauflos geplappert."

An der "Gruppenarbeit" waren neben Siriusmo auch viele weitere kreative Köpfe beteiligt, mitunter Produzent Tobias Levin, Lieven Brunckhorst, Saxofonist und Arrangeur für Jan Delay und die Sängerin Sophia Kennedy, die dem Song "Synaesthesie" ihre Stimme lieh. Daraus zauberten sie gemeinsam eine Hommage an die Heiterkeit. Und das vom ersten Lied, dem instrumentalen "Springinsfeld" mit verträumt-melancholischem Mundharmonika-Sound bis hin zum spontanen Live Song "Hitsong von uns beiden", der gewohnterweise mit einem tosenden Applaus startet, während Erobique zur tanzbaren Disco-Musik unbeschwerte ins Mikrofon jauchzt.

Die Mischung aus Improvisation und bekannten Hits zum Mitsingen können Münchner und Münchnerinnen am 24. und 25. Oktober hautnah erleben. Gemeinsam mit Schlagzeuger Lucas Kochbeck feiert Erobique eine ausgelassene Fete in der Kongresshalle Alte Messe in München. "Ich weiß, dass alle von der ersten bis zur letzten Minute an tanzen werden. Nicht mehr und nicht weniger", versichert Meyer mit Vorfreude und Euphorie. Worauf er sich bei seinem Besuch in Bayern außerdem besonders freue: "Die Weißwurst!"

Erobique, Di. & Mi., 24. & 25. Okt., 20 Uhr, Kongresshalle Alte Messe München