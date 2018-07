26. Juli 2018, 19:00 Uhr Erich Mühsam Anarchist und Menschenfreund

Der Schriftsteller und Satiriker Erich Mühsam war ein Freigeist und konnte als solcher genauso begeistern wie anecken. Er ahnte früh, was sich durch die Nazis verändern würde - und wurde 1934 von ihnen ermordet.

Von Wolfgang Görl

Erich Mühsam hat Gedichte geschrieben, in denen er das Leben feiert, versponnen und frivol bisweilen, so wie die Schwabinger Boheme nun mal war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In seinem erotisch aufgeladenen, eindeutig zweideutigen Gedicht "Der Komet", dessen lyrisches Ich ein Mädchen umgarnt, stehen am Ende die Zeilen: "Ich komme, wenn der Mond aufgeht, / Verschwind beim Morgenreif / Wie jener muntere Komet / Mit seinem stolzen Schweif." Aber leider, die Welt zu Zeiten Mühsams war alles andere ...