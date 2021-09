Geschichten über Lehm-Barone, Ziegler und Bauherren gibt es bei einer Radtour des Vereins "NordOstKultur" am Freitag, 10. September. Von 15 Uhr an wird sich Roland Krack auf die Spuren der mehr als 60 Ziegeleien begeben, die im 19. Jahrhundert zwischen Ramersdorf und Unterföhring verteilt waren. In ihnen haben mehr als 500 Ziegelbrenner die Steine in Handarbeit gefertigt, aus denen die Häuser der Vorstädte, wie das Franzosenviertel in Haidhausen, gebaut worden sind. Der Treffpunkt zur zweistündigen Radtour wird nach der Anmeldung bekannt gegeben, das Ziel ist die Alte Ziegelei Oberföhring, am Eschbichl 25, in der das Maschinenhaus und ein Trockenstadl besichtigt werden. Für Nicht-Mitglieder kostet die Teilnahme fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 7. September, per E-Mail an veranstaltungsanmeldung@nordostkultur-muenchen.de möglich.