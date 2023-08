Gleich mit zwei Einbrüchen in einer Nacht ist ein 17-Jähriger der Polizei in München aufgefallen. Dazu soll der junge Mann ohne Führerschein und unerlaubt mit einem fremden Wagen unterwegs gewesen sein. Doch die mutmaßlichen Taten kamen erst nach und nach ans Licht.

Beamte der Laimer Polizeiinspektion kontrollierten den Jugendlichen am frühen Mittwochmorgen in einem Mercedes an der Landshuter Allee, Ecke Moosacher Straße. Sie fanden heraus, dass er keinen Führerschein besaß, stellten das Fahrzeug sicher und ließen den jungen Mann von seiner Mutter abholen. Drei Stunden später, gegen 5.30 Uhr, ereilte die Polizei die Nachricht von einem Einbruch in einen Kiosk an der Helfenriederstraße. Das dortige Sicherheitssystem hatte beim Inhaber Alarm ausgelöst, der seinen Sohn verständigte, der wiederum die Polizei rief. Die eintreffenden Beamten stießen auf den 17-Jährigen, als dieser gerade den Kiosk verlassen wollte und nahmen ihn fest.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige wohl nur wenige Stunden zuvor auch in zwei Firmencontainer in unmittelbarer Nähe zum Kiosk eingebrochen war. Dort habe der 17-Jährige die Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Firmenwagens vorgefunden, mit dem er durchs Stadtgebiet gefahren und wenig später in die allgemeine Verkehrskontrolle geraten sei. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Untersuchungshaft für den jungen Mann angeordnet.