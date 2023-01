Unbekannte sind in die Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße in Zamdorf im Münchner Osten eingebrochen. Sie drangen laut Polizei durch ein unverriegeltes Fenster ein und nahmen einen Laptop mit. Der Einbruch ereignete sich während des Wochenendes, als die Schule leer stand. Im Inneren eines Zimmers wurden zwei Schränke mit Unterrichtsmaterialien durchwühlt. Am Montag in der Früh wurde der Einbruch festgestellt und die Polizei verständigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das für Einbruchsdelikte zuständige Kommissariat 52. Dämmerungseinbrüche registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen auch im Stadtteil Laim.