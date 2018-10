16. Oktober 2018, 17:22 Uhr Zu den Tickets "Mia san Mix": Benefizkonzert des Grafinger Jugendorchesters in Ebersberg

Das Grafinger Jugendorchester nach seinem Auftritt auf dem Nelson-Mandela-Square am 2. September 2018.

Inspiration gab es auf einer Reise nach Südafrika. Das Ergebnis stellen die Musiker zugunsten des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" am 16. November im Alten Speicher vor.

Das Grafinger Jugendorchester hat sich auf einer Reise nach Südafrika inspirieren lassen - menschlich wie musikalisch. Das Ergebnis stellen sie beim großen Benefizkonzert Mia san Mix zugunsten des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." vor.

Genießen Sie einen Abend, an dem man all seine Sorgen, Ängste und Umstände hinter sich lassen kann. Egal unter wie vielen Schichten das Gemüt schlummert, Musik kennt den direkten Weg, wie großspurig, hip, "normal" oder armselig das Leben auch sein mag.

Und es ist die Devise des Grafinger Jugendorchesters: Von jeher haben sich dort Nationalitäten, Generationen und Genres verbündet. Jetzt hat sich dieser bunte Haufen auf Mission begeben - und bereiste mit seinem hierzulande so beliebten Zuhör-, Mitfühl- und Mitmachprogramm Südafrika. Von den ärmsten Township-Bewohnern bis zum hippen Besuchern im reichen Einkaufscenter konnten sie alle mitreißen.

Ein Reporter der SZ hat die Grafinger in Südafrika begleitet und täglich berichtet. Unter diesem Link finden sie die Geschichten einer bezaubernden Reise.

Die Grafinger traten unter anderem auf einer Bühne mit dem Johannesburg Youth Orchestra auf, das musikalische Highlight der Reise. Zurück kamen sie mit einem Rucksack voller neuer Ideen und Freundschaften. Hier helfen sie nun im Konzert anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." mit, den Geist des Miteinander zu multiplizieren und gleichzeitig hilfsbedürftigen Menschen in München und den umliegenden Landkreisen zu helfen.

Die Musiker berichten von der Reise und umwerfenden Begegnungen, zeigen ihre Musik ergänzt um afrikanische Nummern. Sie bringen neue afrikanische Freunde aus dem dortigen Jugendorchester mit. Musik funktioniert - in Ebersberg genauso wie in Elendsvierteln von Soweto - und plötzlich hat man eine Ahnung davon, wie schön und wie tief berührend das Leben und das bunte Miteinander in welchem Zusammenhang auch immer sein kann. Ganz im Sinne von: Mia san Mix.

Tickets sind für 15-20 € sind erhältlich in der Bücherstube Slawik in Grafing (Jahnstrasse 5a, 85567 Grafing) und auf der Website des Grafinger Jugendorchesters.

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.