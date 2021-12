Von Berthold Neff

Passt schon: Die Münchnerinnen und Münchner sind mit der Politik von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zufrieden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der RIM Marktforschung GmbH im Auftrag des Presse- und Informationsamts der Stadt, durchgeführt vom 21. Oktober bis zum 19. November. Demnach sind 79,5 Prozent der Befragten mit Reiters Politik zufrieden.

Die Zustimmung ist bei den Anhängern der Grünen mit 91 Prozent besonders hoch, gefolgt von den SPD-Anhängern mit 85,7 Prozent "Zufriedenen". Punkten kann Reiter auch bei den CSU-Anhängern, fast 80 Prozent finden seine Arbeit gut.

Auch die Rathauspolitik kommt bei den Anhängern der Grünen am besten an (Zustimmung von 89,3 Prozent), gefolgt von jenen der SPD mit 88,1 und der CSU mit 55,9 Prozent. Und die Stadtverwaltung? Den Spitzenwert erzielt die Gesundheits- und Krankenhausversorgung (79,1), gefolgt von den sozialen Einrichtungen (69,7). Dass die Menschen in München das Gefühl haben, es fehle an Wohnraum, sieht man an den deutlich schlechteren Werten für die städtische Planungspolitik (38 Prozent) und den Wohnungsbau (34,1 Prozent).

Auch nach den Spitzenleuten wurde gefragt: Dieter Reiter kennen 74,7 Prozent der Befragten, 78,7 Prozent davon finden ihn sympathisch. Einen Spagat schafft Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), die nur jeder zweite kennt, es aber auf einen Sympathiewert von 73,9 schafft. Übertroffen wird sie von Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): Knapp 27 Prozent der Befragten ist sie ein Begriff, aber von denen finden sie 84,1 Prozent sympathisch.