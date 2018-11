7. November 2018, 14:14 Uhr Deutsches Theater "Medicus"-Musical kommt nach München

Den Bestseller von Noah Gordon gibt es auch als Musical. Es kommt jetzt für ein Gastspiel ans Deutsche Theater.

Christiane Lutz

Schwer vorstellbar, dass Noah Gordons Roman "Der Medicus" in dessen Heimat USA so gar nicht erfolgreich war. Hierzulande lasen mehr als acht Millionen Menschen das Buch, das 1987 auf deutsch erschien und liebten Philipp Stölzls Verfilmung von 2013. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Engländers Robert Cole, der im frühen 11. Jahrhundert beschließt, Heiler zu werden. Dafür begibt er sich auf die Reise nach Isfahan, wo die Heilkunst, so hört er, viel weiter erforscht ist. Unterwegs schließt er sich einer Gruppe jüdischer Händler an, begegnet, natürlich, einer Frau und gibt sich in Isfahan schließlich als Jude aus, um an der Schule für Medizin überhaupt zugelassen zu werden.

2016 hatte die Musicalversion des "Medicus" in Fulda Welturaufführung. Der Komponist und Autor Dennis Martin hatte den Stoff für die Bühne adaptiert, das Produktionsteam war eigens in die USA geflogen, um Romanautor Noah Gordon um sein Einverständnis zu bitten. Diese Produktion war in Fulda seit der Premiere mehr als 200 Mal zu sehen und kommt nun für ein Gastspiel ans Deutsche Theater. Die Rolle des Robert Cole spielt in München der renommierte Musicalsänger Patrick Stanke.

Der Medicus, Freitag, 9. November bis Sonntag, 25. November, 19.30 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13