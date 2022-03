Das Deutsche Studienzentrum Venedig und das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg planen einen Stipendiaten-Austausch.

Zwei Jubilare, eine Idee: Das Deutsche Studienzentrum Venedig feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen, das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg wird 25. Aus diesem Anlass werden beide Institutionen ihren Kunststipendiaten für die Dauer der Biennale 2022 ein Austausch-Angebot bieten: Für insgesamt vier Wochen sollen vier Stipendiaten die jeweils andere Stadt und Einrichtung kennenlernen. Die Namen der von einem Kuratorium ausgewählten Concordia-Stipendiaten 2022/23 werden in Kürze bekanntgegeben.