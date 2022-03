Die Preise sind heiß: Vor wenigen Tagen hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Preisträger der Deutschen Verlagspreise 2022 bekannt gegeben - und es sind auch diesmal wieder einige bayerische Verlage dabei: Der Anton G. Leitner Verlag in Weßling, Ars Vivendi aus Cadolzburg, Homunculus in Erlangen, Starfruit publications in Fürth, Mixtvision, Tulipan und Schirmer/Mosel in München sowie Maro in Augsburg können sich über Auszeichnungen und Geld freuen. Die unabhängigen Verlage wurden in einer Reihe von insgesamt 66 deutschen Verlagen von einer Jury ausgewählt und werden jeweils mindestens 24 000 Euro erhalten. Drei von ihnen haben die Chance, noch auf 60 000 Euro zu erhöhen - doch wer diese drei Spitzenpreise erhält, wird erst bei der Preisverleihung am 22. Juni in Leipzig bekannt.