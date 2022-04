Sind die Metaphern dieses Gedichts stimmig, in welche Tradition schreibt sich jene Autorin ein? Beim "Lyrischen Quartett" konnten im Lyrik Kabinett nicht nur die Diskutierenden auf dem Podium, sondern auch die Zuhörenden immer wieder ihre Kriterien überprüfen und Argumente schärfen. Die Reihe wird jetzt weitergeführt - in runderneuerter Form. Denn nun haben sich vier Institutionen zusammengeschlossen, um der Lyrik eine noch größere Reichweite zu ermöglichen: das Deutsche Literaturarchiv Marbach, Deutschlandfunk Kultur, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die Münchner Stiftung Lyrik Kabinett. Drei- bis viermal im Jahr soll abwechselnd in München und Marbach diskutiert werden. Beim Münchner Auftaktabend diskutieren Barbara Wahlster, Jan Bürger, Frieder von Ammon und als Gast Elke Schmitter; Deutschlandfunk Kultur sendet am 10. April (22.03 Uhr) einen Mitschnitt.

Das Lyrische Quartett, Mo., 4. April 2022, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83, Anmeldung: info@lyrik-kabinett.de