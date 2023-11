"So! Hör auf / Die Ruhe der / Gegenstände." Dieses kurze Gedicht von Anton G. Leitner mit dem Titel "Schrei nicht" findet sich in der neuen Jahresschrift "Das Gedicht", die der Weßlinger Dichter zusammen mit Frank Klötgen herausgegeben hat. Der 31. Jahrgang zum Thema "Laut & Leise" will am "poetischen Lautstärkeregler" drehen - "von Samtpfotenstille bis zum ohrenbetäubenden Lärm".