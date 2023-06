Will eine breitere Öffentlichkeit, vor allem auch jüngere Generationen für den zeitgenössischen Tanz begeistern: Tobias Staab, von 2025 an künstlerischer Leiter des Münchner Dance Festivals.

Tobias Staab heißt der neue künstlerische Leiter des Dance Festivals München. Er übernimmt von 2025 an die Aufgabe von Kuratorin Nina Hümpel, die diesem Format für den zeitgenössischen Tanz zu großem internationalen Renommee verholfen hat. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat Staab auf Vorschlag von Kulturreferent Anton Biebl die Dance-Leitung übertragen.

Insgesamt waren auf die Ausschreibung der Stadt zwölf Bewerbungen eingegangen. Biebl: "Tobias Staab ist eine Persönlichkeit, die eine ausgewiesene Kompetenz und Vernetzung im Bereich Tanz mitbringt." In seiner Vita fänden sich Stationen an den Münchner Kammerspielen unter dem Intendanten und ehemaligen Tänzer Johan Simons, dem er zur Ruhrtriennale folgte. Staab will nun "eine breitere Öffentlichkeit, vor allem auch jüngere Generationen, für diese Form der darstellenden Kunst begeistern".