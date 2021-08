Die Inzidenz ist zum Ende der Woche über 30 gestiegen. Die Stadt meldete am Freitag einen Wert von 30,9, was aber keine Regeländerungen zur Folge habe: Es gilt weiter die Inzidenzeinstufung "unter 50". Am Samstag finden Impfaktionen im Olympia-Einkaufszentrum, im PEP Einkaufscenter Neuperlach, im Pfarrsaal der Frauenkirche sowie am Tollwood, hier auch am Sonntag, statt.