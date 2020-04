Was lesen Menschen in diesen Krisen-Zeiten: Krimi, Sachbuch, Klassiker, schlaue oder lustige Bücher? Unterwegs mit der Buchhändlerin Karin Staisch, die ihre Kunden weiter beliefert.

Wo zum Teufel soll man anfangen in einer Zeit, in der die Tage bleiern, die Bilder grau sind? In der sich die Nachrichten verfinstern und die Menschen Markthallen räumen, um Platz für all die Toten zu haben? Vielleicht fängt man erst mal beim Dackel an. Dackel sind heitere Wesen, wie sie schon aussehen, eine Wurst mit Haaren. Also gut.