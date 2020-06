Für die Tänzer des Bayerischen Staatsballetts ist die Normalität ein kleines Stück zurück gekommen. Das tägliche Training findet in kleinen Gruppen und unter Sicherheitsauflagen wieder im Probengebäude statt. Und neben Auftritten bei den montäglichen Live-Streams der Bayerischen Staatsoper gibt es am Mittwoch, 3. Juni, sogar eine Premiere vor einem kleinen Publikum: Im Format "Streifzüge" wird eine Tango-Choreografie von Maged Mohamend gezeigt. Karten gibt es von Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr, an unter www.staatsoper.de.