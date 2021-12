Auch im kommenden Jahr will die Stadt Comic-Schaffende unterstützen. 2022 stehen zur Förderung der Comic-Kunst insgesamt 7700 Euro zur Verfügung. Bis 28. Januar können beim Kulturreferat Projekte eingereicht werden, die im Jahr 2022 in München realisiert werden und in denen Comic als künstlerische Ausdrucksform präsentiert wird, zum Beispiel im Rahmen von Ausstellungen, Nachwuchsseminaren, Zeichner-Wettbewerben, Comic-Zeichenaktionen und Filmvorführungen. Auch für Publikationen kann es Geld geben, wenn sie in Form von Comic-Ausstellungskatalogen oder als Begleitpublikationen zu Wettbewerben und Zeichenaktionen erscheinen. Ausführliche Infos zur Bewerbung und zu den Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen.