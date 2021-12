Live aus der Metropolitan Opera in New York: "Cinderella" kommt in zahlreichen Kinos auf die Leinwand.

Zugegeben, die Metropolitan Opera in New York ist fern, eine Reise dorthin unwahrscheinlicher denn je. Eintauchen in die Opernwelten des berühmten Hauses kann man hierzulande dennoch, und nicht nur das: Man kann sogar unmittelbar dabei sein. Möglich macht's die Reihe "Met Opera Live im Kino", die sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut.

Am Samstag, 1. Januar, kann man in zahlreichen Kinos Jules Massenets "Cinderella" in einer gekürzten Opernadaption von Laurent Pellys Inszenierung sehen. Die Produktion für die ganze Familie, basierend auf der Aschenputtel-Geschichte der Brüder Grimm, verspricht einen märchenhaft-poetischen Start ins neue Jahr, in den Hauptrollen sind die Mezzosopranistinnen Isabel Leonard und Emily D'Angelo zu erleben. Die gute Fee wird verkörpert von der Sopranistin Jessica Pratt, Publikumsliebling Stephanie Blythe und Bassbariton Laurent Naouri treten als Cinderellas streitendes Elternpaar auf. Die musikalische Leitung hat Emmanuel Villaume. Am 29. Januar folgt mit Verdis "Rigoletto" die nächste Live-Übertragung.

Met Opera live im Kino: Massenets "Cinderella", Samstag, 1. Januar, 19 Uhr, läuft in diversen Kinos, in München u.a. in der Astor Filmlounge im Arri, im Gloria und im Mathäser, weitere Kinos und Termine unter www.metimkino.de