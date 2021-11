Wie ein Sigi Zimmerschied oder ein Andreas Giebel ist Christine Eixenberger als Schauspielerin inzwischen fast bekannter als im Hauptfach Kabarett - dank der Hauptrolle als Feuerwehrfrau in der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer". Schon im vergangenen Jahr sollte ihr neues Bühnenprogramm die Gewichte wieder etwas verschieben, wegen Corona findet die Premiere erst jetzt statt. In "Einbildungsfreiheit" gerät Eixenberger unfreiwillig in die Mühlen des Wohnungsmarktes; muss Immobilienmakler und Hausbesitzer umgarnen, die sich gebärden wie Lehnsherrn einer längst vergangenen Epoche; erzählt pointenreich von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und von der Suche nach diesem mystischen, bayerischsten aller Orte: dem ominösen "Dahoam".

Christine Eixenberger, Do., 4. Nov., 20 Uhr, Schlachthof, Zenettistr. 9, ticket@kultur-im-schlachthof.de