Einen Oscar hat sie schon seit 2003: "Nirgendwo in Afrika" wurde damals als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Nun kann Caroline Link der kleinen Statue aus Los Angeles und ihren vielen anderen Preisen eine weitere Trophäe hinzufügen: Sie erhält in diesem Jahr den "Blauen Panther" für die beste Regie. Ausgezeichnet werde damit ihre Regiearbeit für die Dramaserie "SAFE" (ausgestrahlt in ZDF Neo) über Therapiesitzungen von vier Kindern in einer Kinder- und Jugendpsychotherapiepraxis, teilte das Bayerische Staatsministerium für Digitales am gestrigen Dienstag mit. Die "unfassbare Genauigkeit in Buch und Regie" und die "höchst emotionale Atmosphäre" überzeugten demnach die Jury. "Ich freue mich riesig über den Regiepreis, den ich ohne das große Einfühlungsvermögen meiner Kinderdarstellerinnen und -darsteller niemals verliehen bekommen hätte", kommentierte die 59-jährige Filmregisseurin und Drehbuchautorin aus München.