Wen wählen die Münchner im Norden in den Bundestag? Am 26. September 2021 wird abgestimmt.

Von Sophia Oberhuber und Tiana Zoric

Stephan Pilsinger (CSU) holte bei der Bundestagswahl 2017 33,3 Prozent der Stimmen im Wahlkreis West/Mitte - und damit 10,2 Prozentpunkte mehr als SPD-Politiker Bernhard Goodwin, der in diesem Jahr nicht wieder antritt. Dafür wurde die erst 27-jährige Seija Knorr-Köning von der SPD nominiert. Bei den Grünen hat Dieter Janecek Chancen auf ein gutes Ergebnis.

Stephan Pilsinger (CSU)

Der CSU-Politiker Stephan Pilsinger ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Er wurde als Direktkandidat für den Wahlkreis München-West gewählt. Pilsinger lebt seit seiner Geburt in München, derzeit in Pasing-Obermenzing. Der 34-Jährige arbeitet als Arzt und ist ledig.

Im Bundestag sitzt er in den Ausschüssen für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und für Gesundheit sowie im Unterausschuss "Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln". Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss für Globale Gesundheit, im Petitionsausschuss sowie im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung.

Seija Knorr-Köning (SPD)

Seija Knorr-Köning saß noch nie im Bundestag und möchte nun über das Direktmandat der SPD im Münchner Westen einziehen. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Sie möchte sich für einen starken Sozialstaat einsetzen. Die 27-Jährige lebt seit 2018 in München, aktuell in Neuhausen.

Dieter Janecek (Grüne)

Der Grünen-Politiker Dieter Janecek ist seit 2013 Mitglied des Bundestags. Janecek ist in Pirmasens geboren, in Niedersachsen und Niederbayern aufgewachsen und zog für sein Studium nach München. In Neuhausen-Nymphenburg hat er zwar seine politische Heimat gefunden, er lebt derzeit aber in Wolnzach. Der 45-Jährige arbeitet als Kommunikationsberater, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Im Bundestag ist er Obmann und Mitglied in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie sowie Digitale Agenda. Außerdem ist er Mitglied in der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz".

Lukas Köhler (FDP)

Der FDP-Politiker Lukas Köhler ist seit 2017 Mitglied des deutschen Bundestags. Köhler, der zum Zeitpunkt der Wahl 35 Jahre alt ist, kam in München auf die Welt und lebt seit 2011 wieder in der Landeshauptstadt, derzeit in Laim. Er arbeitet als Philosoph und Generalsekretär der FDP Bayern, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Im Bundestag ist er Obmann und Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Außerdem ist er Mitglied im parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.

Paul Podolay (AfD)

AfD-Politiker Paul Podolay ist seit der Wahl 2017 Mitglied des Bundestages. Er zog über die Landesliste ein. In Berlin sitzt Podolay im Auswärtigen Ausschuss, im Ausschuss für Gesundheit und im Unterausschuss für Globale Gesundheit. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Der 75-jährige Medizintechniker ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt seit Dezember 1982 in München.

Nicole Gohlke (Linke)

Nicole Gohlke sitzt seit 2009 für die Linke im Bundestag. In der vergangenen Legislaturperiode war die Sozialwissenschaftlerin Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Gohlke ist 45 Jahre alt und verheiratet. Die Politikerin lebt seit ihrer Geburt - mit Unterbrechungen - in München, aktuell in Haidhausen.

