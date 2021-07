Wen wählen die Münchner im Norden in den Bundestag? Am 26. September 2021 wird abgestimmt.

Von Sophia Oberhuber und Tiana Zoric

Bei der Bundestagswahl 2017 holte CSU-Politiker Bernhard Loos 32,2 Prozent der Stimmen und zog in den Bundestag ein. Florian Post (SPD) kam auf 26 Prozent - es war immerhin das beste Ergebnis der vier SPD-Kandidaten in München. Wer holt 2021 das Direktmandat? Ein Überblick über die Kandidaten.

Bernhard Loos (CSU)

Der CSU-Politiker Bernhard Loos ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Er wurde als Direktkandidat für den Wahlkreis München Nord ins Parlament gewählt. Loos lebt seit 1981 - mit ein paar Unterbrechungen - in München, derzeit in der Maxvorstadt. Der zum Zeitpunkt der Wahl 66-Jährige arbeitete zuletzt als Unternehmer, ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Im Bundestag sitzt er in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie sowie im Petitionsausschuss. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie in der Enquete-Kommission "Berufliche Bildung".

Mehr Informationen zu Bernhard Loos gibt es auf seiner Homepage / auf Facebook / auf Instagram / auf YouTube / auf LinkedIn

Florian Post (SPD)

Florian Post zog 2013 über die Landesliste in den Bundestag ein und konnte seinen Platz auch 2017 behaupten. In Berlin sitzt er in den Ausschüssen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und für Recht und Verbraucherschutz. Zudem ist der Sozialdemokrat stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss. Der 45-Jährige ist verheiratet und vor kurzem Vater von Zwillingsmädchen geworden. Post lebt seit 21 Jahren, mit kleinen Unterbrechungen, in München - aktuell in der Maxvorstadt.

Mehr Informationen zu Florian Post gibt es auf seiner Homepage / auf Facebook / auf Instagram / auf Twitter.

Doris Wagner (Grüne)

Die Grünen-Politikerin Doris Wagner war bereits von 2013 bis 2017 Mitglied des Bundestags. Bei der Wahl 2017 verpasste sie den Wiedereinzug nur knapp. Als Direktkandidatin für den Wahlkreis München Nord will sie wieder ins Parlament einziehen. Wagner lebt seit 1990 in München, derzeit in Schwabing. Die 58-Jährige arbeitet als Übersetzerin und Textilbetriebswirtin, ist geschieden und hat keine Kinder.

Mehr Informationen zu Doris Wagner gibt es auf ihrer Homepage / auf Facebook / auf Twitter

Daniel Föst (FDP)

Der FDP-Politiker Daniel Föst ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Föst lebt seit 2005 in München, derzeit in Schwabing-Freimann. Der Landesvorsitzende der FDP Bayern wird im August 45 Jahre alt, ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Im Bundestag ist er Obmann und Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Außerdem ist er Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie stellvertretendes Mitglied in der Kinderkommission - Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder.

Mehr Informationen zu Daniel Föst gibt es auf seiner Homepage / auf Facebook / auf Instagram / auf Twitter / auf LinkedIn

Petr Bystron (AfD)

Petr Bystron, Direktkandidat der AfD für den Münchner Norden, ist seit 2017 Mitglied des deutschen Bundestages. Er ist Fraktionschef der AfD im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Außerdem ist der 48-Jährige stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Bystron flüchtete als Jugendlicher aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Deutschland, wo seine Familie politisches Asyl erhielt. In München studierte er politische Wissenschaften. Er ist Unternehmer, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt aktuell in der Maxvorstadt.

Weitere Informationen zu Petr Bystron gibt es auf seiner Homepage / auf Facebook / auf Instagram / auf Twitter / auf Youtube.

Christian Schwarzenberger (Linke)

Linken-Politiker Christian Schwarzenberger kandidiert erstmals für den Bundestag. Er möchte als Direktkandidat für den Münchner Norden in das Gremium einziehen. Der 33-Jährige ist ledig und von Beruf Diplom-Ingenieur in der Energietechnik. Zudem ist er im Stadtrat mieten- und energiepolitischer Referent der Fraktion Linke/Die Partei. Er engagiert sich in München unter anderem für faire Mietpreise und gegen Leerstand. Schwarzenberger lebt seit 2007 in München, aktuell in Schwabing-West.