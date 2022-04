In Pasing haben am 4. Mai die Bürger das Wort. Um 19 Uhr findet in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums an der Peslmüllerstraße 6 die Bürgerversammlung des Stadtbezirksteils statt. Zu Beginn informieren Stadtrat Manuel Pretzl und der Bezirksausschuss-Vorsitzende Frieder Vogelsgesang (beide CSU) über aktuelle Themen. Vertreter der Verwaltung und der Polizei stehen Bürgern bereits von 18 Uhr an Rede und Antwort. Zur Sprache kommen sollen an dem Abend insbesondere Bauvorhaben und Verkehrsprojekte. Es wird um die Situation an den Grundschulen und am Karlsgymnasium gehen, aber auch um das Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee und dessen verkehrliche Erschließung. Die Neugestaltung des Bahnhofausgangs Pasing-Nord steht ebenso auf der Agenda wie die Parkplatzproblematik in Pasings Zentrum. Außerdem erwarten die Besucher Informationen, wie es mit dem Neubau des Kulturbürgerhauses an der Offenbachstraße weitergeht, wie der Nahverkehrsplan in Bezug auf die Verlängerung der U5 aussieht und was mit dem Landschaftspark-West passieren soll.